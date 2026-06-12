5 إصابات في خروقات إسرائيلية متوصلة لوقف اطلاق النار في غزة

أصيب خمسة فلسطينيين، الجمعة، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال استهداف مناطق متفرقة من القطاع بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار.

وقالت مصادر محلية إن طواقم الإسعاف نقلت خمسة مصابين عقب سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على مدرسة "أبو حسين" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا.

وفي مدينة غزة، أفادت المصادر بأن الدبابات والطائرات المسيّرة الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل مكثف ومباشر صوب منازل المواطنين في حي التفاح شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل للمنطقة.

كما ألقت مُسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" عدداً من القنابل المتفجرة تجاه منازل المواطنين في محيط مجمع الصخرة وصيدلية غزال بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة شرقي مدينة خان يونس، سُمع دويها في مناطق عدة.

وفي المحافظة الوسطى، شن طيران الاحتلال الحربي غارة استهدفت فناء منزل لعائلة صرصور في مدينة دير البلح، كما قصف أرضاً زراعية شرقي المدينة.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منزل عائلة الخميسي في مخيم المغازي، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، فيما عاودت الطائرات الحربية استهداف المخيم بغارة ثانية بعد وقت قصير.

المصدر / فلسطين أون لاين