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الأرصاد الجوية: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

12 يونيو 2026 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الجمعة، صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا إلى 4 مساء، واشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

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