إيران تشدد على احترام رموزها الوطنية في مونديال 2026

طهران/ وكالات:

رفعت إيران سقف تحذيراتها قبل انطلاق مباريات منتخبها في كأس العالم 2026، مؤكدة أنها لن تسمح بتحويل مبارياته إلى منصة للرسائل السياسية أو الاحتجاجات المسيئة للدولة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الرياضة أحمد دنيامالي تأكيده أن طهران أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بضرورة ضمان الطابع الرياضي للمباريات، وعدم السماح برفع شعارات أو رموز سياسية داخل الملاعب خلال مواجهات المنتخب الإيراني.

وأوضح دنيامالي أن أي محاولة لاستغلال مباريات إيران لأغراض سياسية أو رفع أعلام ورموز لا تعترف بها الدولة قد تدفع البعثة إلى اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك الانسحاب من أرض الملعب أو طلب إيقاف المباراة، حفاظا على حقوق المنتخب وتركيز اللاعبين.

وتؤكد طهران أن العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الرمز الوطني الوحيد المعتمد في المحافل الرياضية الدولية، وترفض استخدام أي أعلام أو شعارات أخرى تعتبرها مرتبطة بأجندات سياسية أو جماعات معارضة تسعى لاستغلال الأحداث الرياضية لتحقيق أهداف خارج إطار المنافسة.

وحذرت طهران من محاولات بعض الجهات استغلال الحضور الجماهيري الواسع لإطلاق رسائل سياسية خلال المباريات، الأمر الذي ترى أنه يتعارض مع مبادئ الرياضة وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ظل هذه المعطيات، نقل المنتخب الإيراني معسكره الإعدادي إلى مدينة تيخوانا المكسيكية بدلا من ولاية أريزونا الأمريكية، على أن تقتصر إقامته داخل الولايات المتحدة على أيام المباريات الرسمية فقط، في خطوة تعكس حرص المسؤولين الإيرانيين على توفير أجواء هادئة ومستقرة للفريق.

ويواصل منتخب "أسود فارس" استعداداته لخوض منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، وسط طموحات بتحقيق مشاركة قوية في البطولة والتركيز على الجانب الرياضي بعيدا عن أي تجاذبات سياسية.

المصدر / وكالات