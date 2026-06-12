فوز المكسيك على جنوب أفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026

مكسيكو سيتي/ وكالات:

افتتح منتخب المكسيك بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بالفوز على جنوب أفريقيا في مباراة الافتتاح، بهدفين دون رد، على ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو وأمام 80 ألف متفرج.

وسجل مهاجم نادي القادسية السعودي خوليان كينيونيس الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، بتسديدة قوية بين ساقي الحارس رونوين وليامس مستغلا هفوة في دفاع جنوب أفريقيا.

وهذا أسرع هدف في مباراة افتتاحية لكأس العالم منذ عام 2006، عندما سجّل فيليب لام هدفا لألمانيا في مرمى كوستاريكا بعد ست دقائق.

وسجل المهاجم راؤول خيمينيز الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 67 إثر تمريرة من ألفارو في الجهة اليمنى من خط الهجوم.

وأنهى المنتخب المكسيكي عقدة المباراة الافتتاحية، بعدما سبق له لعب 6 مباريات افتتاحية لم يفز في أي منها.

وشهدت المباراة إشهار 3 بطاقات حمراء، الأولى من نصيب يايا سيثول لاعب جنوب أفريقيا في الدقيقة 49 من المباراة، بعدما قام بعرقلة لاعب المكسيك برايان غوتيريز وهو في وضع انفراد.

ووفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات، فقد بات سيثول ثالث لاعب في تاريخ كأس العالم يرتكب خطأ ينتهي بهدف في شباك فريقه ويتلقى كذلك بطاقة حمراء في مباراة واحدة في البطولة منذ عام 1966.

وزادت الأمور سوءا على منتخب جنوب أفريقيا، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية لسيمبا زواني في الدقيقة 84 بعد اللجوء إلى الفار، عقب ضرب بدون كرة لروبرتو ألفاردو لاعب المكسيك.

بينما نال منتخب المكسيك نصيبه من البطاقات الحمراء في الدقيقة 90، حيث طرد لاعبه سيزار مونتيس بعدما عرقل خوليسو موادو لاعب جنوب أفريقيا وهو يحاول تخطيه للانفراد بالمرمى.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في 3 دول هي المكسيك والولايات المتحدة وكندا، خلال الفترة بين 11 يونيو/ حزيران الحالي، و19 يوليو/ تموز المقبل، وتشهد لأول مرة رفع عدد المشاركين من 32 إلى 48 منتخبا.

المصدر / وكالات