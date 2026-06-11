تعرّف على القنوات الناقلة والمعلقين والتوقيت.. المكسيك وجنوب أفريقيا يفتتحان كأس العالم 2026

تنطلق مساء الخميس منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة تجمع منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية، في افتتاح النسخة الأكبر في تاريخ المونديال التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً، إذ تعيد إلى الأذهان مواجهة المنتخبين في افتتاح كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، لكن هذه المرة تتبادل المكسيك وجنوب أفريقيا الأدوار، حيث يخوض أصحاب الأرض المباراة الافتتاحية أمام جماهيرهم على أرض ملعب أزتيكا التاريخي.

ويسعى المنتخب المكسيكي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية في منافسات المجموعة الأولى وتوجيه رسالة مبكرة لمنافسيه، بينما يأمل منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق مفاجأة وافتتاح مشواره بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس ومكة المكرمة والقاهرة.

وتنقل شبكة beIN Sports المباراة الافتتاحية حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قناتي beIN MAX 1 وbeIN MAX 2، كما تُبث عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

وأسندت الشبكة مهمة التعليق على اللقاء إلى حفيظ دراجي عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة وbeIN MAX 1، فيما يتولى علي سعيد الكعبي التعليق على المباراة عبر قناة beIN MAX 2.

المصدر / فلسطين أون لاين