30 قتيلاً و1302 مصاب.. جيش الاحتلال يكشف حصيلة خسائره في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 30 ضابطاً وجندياً وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال على الجبهة اللبنانية مطلع مارس/آذار الماضي، في أحدث حصيلة رسمية للخسائر البشرية التي تكبدتها قواته.

ووفق بيانات الجيش، فقد أُصيب 11 ضابطاً وجندياً خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية، في ظل استمرار المواجهات العسكرية على الحدود الشمالية.

وأشار الجيش إلى أن من بين المصابين 76 عسكرياً وُصفت إصاباتهم بالخطيرة، فيما أُصيب 146 آخرون بجروح متوسطة، بينما سُجلت بقية الإصابات بدرجات متفاوتة.

وتأتي هذه الحصيلة في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والمواجهات على جبهة جنوب لبنان، وسط تصاعد التوتر وتبادل الهجمات بين قوات الاحتلال والمقاومة اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين