العفو الدولية تدعو إلى وقف التجارة والتعاون الداعمين للاحتلال والفصل العنصري

قالت منظمة العفو الدولية إن على دول العالم وقف جميع أشكال التجارة والتعاون التي تسهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري.

وحذرت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، من استمرار ما وصفته بالتواطؤ الدولي أو اتخاذ مواقف سلبية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ في الضفة الغربية أجندة ذات طابع قومي ديني، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ خطوات كافية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

تهجير كلي جزئي

وأفادت بأن "إسرائيل" هجّرت كلياً أو جزئياً 117 تجمعاً فلسطينياً بدوياً ورعوياً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2026.

واعتبرت المنظمة أن العقوبات التي فرضتها بعض الدول على عدد من المستوطنين أو المنظمات المرتبطة بهم لا تكفي للتصدي لما وصفته بحملة تطهير عرقي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين