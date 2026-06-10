بالشراكة مع يونسيف..إعلان مهم لتشغيل عمال نظافة مع عربات كارو

أعلنت وزارة الحكم المحلي، بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خانيونس ورفح والمنطقة الوسطى، وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فتح باب التسجيل لتشغيل عمال جمع نفايات وعمال نظافة باستخدام عربات "الكارو" التي تجرها الحيوانات، ضمن برنامج تشغيل مؤقت يهدف إلى تعزيز خدمات النظافة في المناطق المستهدفة.

جمع النفايات

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تنفيذ عمليات الجمع الأولي للنفايات الصلبة وترحيلها من الأحياء والشوارع ومخيمات النزوح إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها، باستخدام معدات وأدوات بسيطة.

وبيّنت أن شروط التقدم لوظيفة عامل جمع نفايات تشمل أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و55 عاماً، وأن يكون من سكان محافظات خانيونس أو رفح أو المنطقة الوسطى، وألا يكون على رأس عمل في أي جهة حكومية أو غير حكومية أو يمتلك دخلاً ثابتاً، إلى جانب توفر القدرة الجسدية اللازمة والالتزام بساعات العمل والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

شرط العمل

كما اشترطت بالنسبة لوظيفة عامل نظافة بعربة كارو، امتلاك أو حيازة عربة مزودة بصندوق لجمع النفايات، وأن يكون الحيوان المستخدم في الجر بحالة صحية جيدة وخالياً من الإصابات.

وأشارت إلى أن استقبال الطلبات سيتم إلكترونياً خلال الفترة من 10 حتى 13 يونيو/حزيران 2026، على أن يكون آخر موعد للتسجيل الساعة الواحدة ظهراً من يوم 13 يونيو.

وأكدت الوزارة أن التسجيل أو قبول الاسم في القرعة لا يعني بالضرورة الالتحاق بالمشروع، إذ يخضع التنفيذ لتوفر التمويل واستمرارية البرنامج ومدى انطباق المعايير المحددة، متوقعة بدء تنفيذ المشروع مع نهاية يونيو/حزيران 2026.

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المصدر / فلسطين أون لاين