خروقات إسرائيلية متواصلة.. شهيد ومصاب ونسف منازل وقصف متفرق في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر، بالتزامن مع عمليات قصف وإطلاق نار ونسف للمنازل في مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلنت مصادر طبية ارتقاء المواطن عبد الله أبو مصطفى شهيدًا متأثرًا بإصابته التي أُصيب بها قبل ثلاثة أيام، من جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة على شارع صلاح الدين قرب مدرسة المزرعة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي وسط القطاع أيضًا، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت إصابة مباشرة بالرصاص الحي من منطقة غرب مخيم النصيرات إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.

وفي شمال القطاع، فتحت آليات الاحتلال العسكرية نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف باتجاه المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف استهدف الأطراف الشمالية للقطاع منذ ساعات الفجر الأولى.

وأما في وسط القطاع، فقد استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق سلسلة متواصلة من خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث سُجلت أمس الثلاثاء عدة انتهاكات أسفرت عن إصابات في صفوف المدنيين بمناطق مختلفة من القطاع، فيما أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنين متأثرين بجراح أُصيبا بها قبل أيام.

وبحسب معطيات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكبت قوات الاحتلال 3201 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 985 فلسطينياً وإصابة 3097 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال واختطاف 83 مواطناً خلال فترة سريان الاتفاق.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,988 شهيداً و173,205 جرحى بإصابات مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين