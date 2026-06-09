الصومال يأسف لفشل حل أزمة حكمه بالمونديال رغم جهود دبلوماسية

أعرب الصومال، الثلاثاء، عن أسفه لعدم التوصل إلى حل لأزمة منع الحكم الدولي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في تحكيم كأس العالم، رغم جهود دبلوماسية مع واشنطن والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدا دعمه له وشكره لكل من تضامن معه.

وقالت وزارة الرياضة الصومالية، في بيان عبر "فيسبوك"، إنها "تأسف بشدة للظروف التي أدت إلى عدم مشاركة الحكم الصومالي الدولي عمر أرتان في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك".

وأضافت: "بعد اكتشاف أن الحكم عمر أرتان واجه صعوبات في دخول الولايات المتحدة، بذلت الوزارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية، جهودا دبلوماسية مكثفة ومفاوضات مع حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإيجاد حل فوري لهذه المشكلة، ولكن للأسف، ورغم هذه الجهود الحثيثة، لم يتم التوصل إلى حل".

وتابعت أن أرتان "مثال ساطع على موهبة الشباب الصومالي وقدرته على الصمود وتفانيه"، معتبرة أن إنجازاته الدولية "مصدر فخر وتقدير للشعب الصومالي، وتثبت أن التحديات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لا تحول دون بلوغ الشباب الصومالي أعلى المستويات العالمية".

المصدر / وكالات