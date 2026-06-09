منتخب العراق يواجه إجراءات تعسفية في الولايات المتحدة

واجهت بعثة منتخب العراق المتجهة للمشاركة في كأس العالم عام 2026، سلسلة من التعقيدات في مطارات الولايات المتحدة، شملت احتجاز أحد أبرز لاعبيه لساعات ومنع دخول المصور الرسمي رغم استيفائه الإجراءات القانونية.

وتعرض المهاجم الدولي أيمن حسين لاحتجاز دام قرابة سبع ساعات فور وصوله إلى مطار أوهير في مدينة شيكاغو، حيث خضع لتحقيقات مطولة من قبل سلطات الهجرة قبل السماح له بالدخول لاحقا.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن اللاعب كان ضمن بعثة المنتخب العراقي عندما أُوقف للتحقق من هويته، وسط تقارير تحدثت عن احتمال وجود خطأ في الاشتباه به. وبعد ساعات من الانتظار، سمح له أخيرا بدخول الأراضي الأمريكية، في تطور خفف من قلق الجهاز الفني، نظرا لاعتماد المنتخب الكبير على خدماته الهجومية.

ولم تتوقف التعقيدات عند هذا الحد، إذ واجه المصور الرسمي للمنتخب، طلال صالح، وضعا أكثر صعوبة، بعد أن مُنع من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه تأشيرة سارية واعتمادا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ إذ احْتُجز لنحو 12 ساعة قبل أن يُجبر على مغادرة البلاد والعودة عبر رحلة طويلة مرت بإسبانيا ثم مصر وصولا إلى بغداد.

ورغم هذه البداية غير المثالية، يأمل المنتخب العراقي في تجاوز هذه الظروف خارج الملعب والتركيز على مشواره الرياضي خلال المونديال، خاصة بعد غياب دام أربعة عقود منذ نسخة عام 1986، وسط طموحات كبيرة لبداية تاريخية في مجموعة قوية تضم النرويج وفرنسا والسنغال.

ويستعد منتخب العراق لكتابة فصل جديد في تاريخه الكروي، عندما يخوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعد نجاحه في حجز بطاقة التأهل للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ مشاركته الوحيدة في مونديال المكسيك عام 1986.

وتعيد هذه المشاركة "أسود الرافدين" إلى أكبر مسرح كروي في العالم بعد غياب استمر أربعة عقود، في إنجاز يعكس التطور الذي شهدته الكرة العراقية خلال السنوات الأخيرة، ويمنح الجماهير أملاً بمشاهدة المنتخب في منافسة عالمية طال انتظارها.

ويقود المنتخب العراقي المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، الذي تولى المهمة خلفاً للإسباني خيسوس كاساس، ونجح في قيادة الفريق إلى التأهل للمونديال واستعادة الاستقرار الفني خلال المرحلة الماضية.

ويمتلك أرنولد خبرة كبيرة على الساحة الدولية، بعدما أشرف على تدريب منتخب أستراليا في عشرات المباريات الدولية، وقاده إلى بلوغ دور الـ16 في كأس العالم 2022 بقطر.

ويأمل المدرب البالغ من العمر 62 عاماً في تحقيق إنجاز جديد خلال مسيرته، عبر قيادة العراق إلى مشاركة مميزة في أول ظهور مونديالي له منذ عام 1986.

أعلن الجهاز الفني قائمة تضم 26 لاعباً لخوض منافسات كأس العالم 2026، وشهدت عودة الحارس المخضرم جلال حسن بعد تعافيه من الإصابة، في حين غاب لاعب الوسط يوسف نصراوي عن القائمة النهائية رغم المستويات الجيدة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

ويعول المنتخب العراقي على مجموعة من الأسماء البارزة يتقدمها المهاجم أيمن حسين ولاعب الوسط أمير العماري، إلى جانب عدد من المواهب الشابة التي تمثل مستقبل الكرة العراقية.

المصدر / وكالات