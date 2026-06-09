الاتحاد الإيراني يتهم الولايات المتحدة بسحب حصته من تذاكر مباريات المونديال

اتهم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الثلاثاء، الولايات المتحدة بسحب حصتها من تذاكر كأس العالم (11حزيران/يونيو – 19 تموز/يوليو)، معتبرا ذلك “عرقلة” لحضور الجماهير الإيرانية إلى البطولة.

وقال الاتحاد الإيراني في بيان: “قبل أقل من ثلاثة أيام على انطلاق المنافسات، تمنع الولايات المتحدة مرة أخرى المشجعين الإيرانيين من حضور مباريات دور المجموعات لمنتخب بلادهم”.

وأضاف البيان أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على تخصيص 8% من تذاكر كل مباراة للاتحادات الوطنية المشاركة، على أن تتولى بيعها أو توزيعها على جماهيرها.

وأوضح: “لكن بشكل غير متوقع، تم سحب الحصة المخصصة للاتحاد الإيراني لكرة القدم”، مشيرا إلى أنه بات “غير قادر على توفير أي تذاكر” للجماهير الإيرانية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو السلطات الأمريكية.

ويأتي هذا الخلاف كحلقة جديدة في سلسلة التوترات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم.

وكانت إيران من أوائل المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2026، إلا أن مشاركتها أثيرت حولها شكوك عقب الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط إثر الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على البلاد في 28 شباط/فبراير.

كما واجه المنتخب رفض تأشيرات دخول من الولايات المتحدة لنحو 15 فردا من بعثته، بينهم مسؤولون في الجهاز الإداري على غرار رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج.

وأجبرت هذه التعقيدات الفريق على نقل معسكره من توكسان في ولاية أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك، حيث وصل يوم الأحد وسيقيم هناك طوال فترة البطولة، رغم أنه سيخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.

المصدر / وكالات