فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الصحة": 8 شهداء و34 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يخطر بهدم 12 منزلاً ومنشأة جنوب الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

الطفل محمد السوسي يصارع المرض والجوع داخل خيمة نزوح

من الجيش للأزياء.. ضابط إسرائيلي يستبدل بزته العسكرية بأطراف اصطناعية

قصف واطلاق نار واعتقال 9 صيادين.. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار

وزيرة المستوطنات الإسرائيلية تقر: لدينا قيود على الهجوم في بيروت

القصف يطارد الفرح.. عروسان من خان يونس يفقدان جهاز العروس وخيمة الزواج

استطلاع جديد لـ "هآرتس": آيزنكوت يواصل الصعود ويتفوق على نتنياهو

غزة بعد الحرب: هل يمكن إنقاذ البيئة من كارثة قد تمتد لعقود؟

وارتفاع حصيلة العدوان إلى 72,988 شهيدـا

"الصحة": 8 شهداء و34 مصابًا في غزة خلال 24 ساعة

09 يونيو 2026 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
...
مواطنون يحملون شهيدا من شهداء الحرب على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء و34 مصاباً جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم حتى الآن بسبب الظروف الميدانية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 978 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 3,097 إصابة، إضافة إلى انتشال 782 جثماناً.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,988 شهيداً و173,205 مصابين.

وأكدت الوزارة استمرار صعوبة الوصول إلى عدد من الضحايا، ما يرجح ارتفاع الحصيلة مع استمرار عمليات البحث والانتشال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة