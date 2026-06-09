القصف يطارد الفرح.. عروسان من خان يونس يفقدان جهاز العروس وخيمة الزواج

خان يونس/ ربيع أبو نقيرة:

لم يكن عبد الله ربحي أبو جزر ومحمد أشرف الحاج يوسف يتوقعان أن تتحول الأيام الأولى من حياتهما الزوجية إلى فصل جديد من المعاناة والنزوح والخسارة، بعدما طال القصف الإسرائيلي الخيام التي تؤويهما في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، مبددًا ما تبقى من أحلامهما ومقتنيات منزليهما البسيطين.

فبعد شهور طويلة من الحرب والنزوح المتكرر، تمكن عبد الله أبو جزر بصعوبة بالغة من إيجاد مكان يقيم فيه خيمته بعد أن فقد منزله وأرضه وممتلكاته.

وبينما كان يحاول بدء حياة جديدة في مساحة ضيقة من الأرض، فوجئ ليلًا بأوامر إخلاء جديدة أعادت إليه مشاهد النزوح التي لم تغادر ذاكرته منذ اندلاع الحرب.

يروي عبد الله تفاصيل تلك اللحظات المؤلمة، مشيرًا إلى أنه وعائلته بذلوا جهدًا كبيرًا للعثور على مكان آمن يُؤويهم، قبل أن يجدوا أنفسهم مجددًا أمام واقع التهجير والخوف، لكن أكثر ما آلمه لم يكن فقط فقدان المأوى، بل الدمار الذي لحق بمقتنيات الزواج وجهاز العروس الذي عمل طويلًا على توفيره بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية.

ويقول لصحيفة "فلسطين": إن بعض المقتنيات التي كانت تمثل بداية حياته الزوجية تحطمت تحت وطأة القصف، في حين تضررت خيمة الزواج التي كانت تحتضن أحلامه البسيطة بمستقبل أكثر استقرارًا.





وفي خيمة أخرى قريبة، يشارك محمد أشرف الحاج يوسف القصة ذاتها، وإن اختلفت التفاصيل، فالعريس الشاب الذي لم يمضِ على زواجه سوى ثلاثة أشهر، وجد نفسه أمام خسارة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون خلال الحرب.

ويؤكد محمد أن تجهيز نفسه للزواج لم يكن مهمة سهلة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، ففرص العمل محدودة، والدخل اليومي الذي كان يحصل عليه من أعمال متفرقة بالكاد يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، ومع ذلك، واصل العمل والادخار لأشهر طويلة حتى يتمكن من تأمين متطلبات الزواج وبناء حياة مستقرة.

لكن القصف الذي استهدف المنطقة لم يترك له فرصة للاستمتاع ببداية حياته الجديدة، إذ تضررت الخيمة وما تحتويه من مقتنيات وأثاث بسيط، لتضيع ثمرة شهور من الجهد والتعب في لحظات قليلة.





ورغم اختلاف تفاصيل التجربتين، فإن ما يجمع العريسين هو الشعور بأن الحرب لم تترك جانبًا من جوانب الحياة إلا وطالته، فحتى المناسبات التي يفترض أن تكون مصدرًا للفرح والأمل تحولت إلى مشاهد من الخسارة والقلق وعدم اليقين.

ويؤكد محمد أن معاناة الفلسطينيين لم تعد تقتصر على فقدان المنازل أو النزوح المتكرر، بل امتدت لتشمل مختلف تفاصيل الحياة اليومية، من الغذاء والمأوى إلى التعليم والعمل والشعور بالأمان.

ويشدد على ضرورة وقف العدوان وإنهاء المعاناة المستمرة التي تثقل كاهل السكان منذ شهور طويلة.





وفي الوقت الذي يواصل فيه سكان قطاع غزة البحث عن مأوى آمن ووسائل للبقاء على قيد الحياة، تبقى قصة عبد الله ومحمد واحدة من آلاف القصص التي تختزل حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

فبين جهاز عروس تحطم تحت الركام، وخيمة زواج مزقها القصف، تتبدد أحلام شباب كانوا يأملون فقط في بداية حياة طبيعية، لكن الحرب كانت أسرع من أحلامهم.

المصدر / فلسطين أون لاين