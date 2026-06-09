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قصف واطلاق نار واعتقال 9 صيادين.. الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار

09 يونيو 2026 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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وداع الشهيد إسماعيل أبو دان (64 سنة) والذي استشهد بعد استهدافه بصاروخ إسرائيلي قرب ساحة "أنور عزيز" شمال قطاع غزة أمس الإثنين

تواصلت خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الثلاثاء، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف الصيادين في عدة مناطق من القطاع.

فقد هاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية مراكب الصيادين على طول ساحل قطاع غزة، وأطلقت النار باتجاهها، قبل أن تعتقل تسعة صيادين أثناء عملهم في عرض البحر قبالة سواحل مدينة غزة وغربي دير البلح وسط القطاع.

إلى ذلك، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في استمرار للاعتداءات المتكررة على المناطق الحدودية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعدد من القذائف، دون أن تتوفر معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، حيث استشهد، أمس الاثنين، سبعة مواطنين جراء قصف الاحتلال عدة مناطق متفرقة من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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