استشهاد شابة واعتقال صيادين وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية

أعلنت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، استشهاد الشابة شهد خير الدين متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي سياق متصل، تواصلت خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف الصيادين في عدة مناطق من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية هاجمت مراكب الصيادين على امتداد ساحل قطاع غزة، وأطلقت النار باتجاهها، قبل أن تعتقل تسعة صيادين أثناء عملهم في عرض البحر قبالة سواحل مدينة غزة وغربي دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، في استمرار للاعتداءات المتكررة على المناطق الحدودية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرقي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعدد من القذائف، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بعدما استشهد، أمس الاثنين، سبعة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين