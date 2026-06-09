الأرصاد الجوية: أجواء حارة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام جافاً وحاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الجو صافياً بوجه عام جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام جافاً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة خلال ساعات الذروة ما بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً، ومن إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين