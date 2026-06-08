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إيران تعلن وقف إطلاق نار مشروط بوقف العدوان على بيروت

08 يونيو 2026 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
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إيران

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن إيران وافقت على طلب وقف إطلاق النار بناءً على معادلة جديدة ومشروطة، حيث أعلنت أنّه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أو تواصل الجرائم الإسرائيلية والأميركية في لبنان وجنوبه لا في بيروت فحسب فستُستأنف المواجهة من جديد وسترد طهران بشكل أعنف وأكبر من السابق.

وأفادت الوكالة بأن الطرف الآخر (الولايات المتحدة الأميركية) هي من طلبت وقف إطلاق النار، وهو أمرٌ أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكلٍ صريح.

وأشارت إلى أنّ إيران نفّذت، الليلة الماضية، أحد تهديداتها الأخيرة ضد الكيان الإسرائيلي حيث كانت طهران قد أعلنت أنّه إذا هاجم الإسرائيليون بيروت فسيواجهون ردا من القوات المسلحة الإيرانية وجبهة المقاومة.

ولفتت إلى أنّ "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية لم تكونا تتوقعان أن تُنفّذ إيران تهديدها هذا بكثافة نارية عالية وبسرعة، حيث انطلقت الصواريخ الإيرانية في موجات عدة نحو الأراضي المحتلة بعد ساعاتٍ قليلة فقط من الجرائم الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية".

وأوضحت أن "إسرائيل" حاولت الرد على هذا الهجوم وربما تصوّرت أن إيران ستقبل بمعادلة "واحد مقابل واحد" ولن تُنظّم موجة جديدة من الهجمات، لكن إيران ردّت مجدداً على الرد الإسرائيلي إذ شنت ثلاث موجات من الاستهدافات بينما شنت "إسرائيل" موجتين من الاعتداءات.

وكان مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني قد أعلن رسمياً وقف الحرب على "إسرائيل"، موجها تحذيرا حازما بأنه في حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما في جنوب لبنان، فإن الرد الإيراني القادم سيكون أشد قوة.

يأتي هذا الإعلان بعد تصعيد ميداني حاد شهد تبادلاً للضربات الصاروخية والجوية بين إيران و"إسرائيل".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #حزب الله #لبنان #إيران

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