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إحصائية: 1701 مولود جديد في غزة خلال مايو

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سجل 159 حالة وفاة

إحصائية: 1701 مولود جديد في غزة خلال مايو

08 يونيو 2026 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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حاضنة أطفال

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية (الشق المدني) أن قطاع غزة سجّل 1701 مولود جديد خلال شهر مايو/أيار الماضي، مقابل 159 حالة وفاة.

 ووفق الإحصائية، اليوم الاثنين، بلغ عدد المواليد الذكور 919 مولوداً بنسبة 54% من إجمالي المواليد، بينما بلغ عدد المواليد الإناث 782 مولودة بنسبة 46%.

وتصدّرت محافظة غزة عدد المواليد الجدد بواقع 635 مولوداً، تلتها محافظة خان يونس بـ 286 مولوداً، ثم محافظة شمال غزة بـ 282 مولوداً، ومحافظة الوسطى بـ 273 مولوداً، فيما سجّلت محافظة رفح 225 مولوداً جديداً خلال الفترة ذاتها.

وفيما يتعلق بالوفيات، أوضحت الإحصائية أن مكاتب الأحوال المدنية في محافظات القطاع سجّلت 159 حالة وفاة خلال شهر مايو، منها 115 حالة وفاة بين الذكور بنسبة 72.3%، و44 حالة وفاة بين الإناث بنسبة 27.7%.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #الوفيات #المواليد الجدد

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