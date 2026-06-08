إيران تعلن وقف ضرباتها ضد "إسرائيل" وتحذر من رد قادم "أشد قوة"

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الإثنين، وقف ضرباتها الصاروخية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت رداً على الخروقات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان.

وفي بيان صادر عن مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، أكدت القيادة العسكرية وقف العمليات العسكرية الحالية، محذرة في الوقت ذاته من أن "أي استمرار للاعتداءات، لا سيما في جنوب لبنان، سيُقابل برد إيراني أشد قوة وأكثر حسماً".

وأضاف البيان: "إن الرد الذي حصل ينبغي للكيان الصهيوني وداعميه أن يكونوا قد استخلصوا منه درساً وعبرة".

من جانبه، علّق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هذه التطورات مؤكداً ثوابت السياسة الإيرانية، حيث صرّح قائلاً: "ندافع باقتدار عن حقوق شعبنا، ولن نتراجع أمام أي تهديد".

المصدر / فلسطين أون لاين