توجيهي غزة 2026: جدول ومواعيد امتحانات الفرع الأدبي – الدورة الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن الترتيبات النهائية لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي للعام 2026 لطلبة محافظات غزة، مع تحديد نظام خاص لطلبة الفرع الأدبي يراعي خصوصية هذا المسار الأكاديمي والظروف الاستثنائية الحالية.

الموعد الرسمي لانطلاق امتحانات الفرع الأدبي

تبدأ امتحانات الدورة الأولى لطلبة الفرع الأدبي يوم السبت 20 يونيو 2026، وتستمر حتى ختام المواد الامتحانية. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة خصصت للفرع الأدبي الجلسة الثانية من الامتحانات، والتي تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، تمييزاً لها عن باقي الفروع العلمية والمهنية التي تعقد في الجلسة الأولى.

تسلسل مواد الفرع الأدبي في جدول الامتحانات

تم ترتيب جدول الامتحانات لطلبة الأدبي ليضمن توزيعاً عادلاً للمواد الدراسية، وذلك وفق الترتيب التالي:

* التربية الدينية: السبت 20 يونيو.

* الثقافة العلمية: الأحد 21 يونيو.

* تكنولوجيا المعلومات: الاثنين 22 يونيو.

* الجغرافيا: الثلاثاء 23 يونيو.

* اللغة الإنجليزية: الأربعاء 24 يونيو.

* التاريخ: الخميس 25 يونيو.

* اللغة العربية: السبت 27 يونيو.

* الرياضيات : الأحد 28 يونيو.

التعليمات الفنية لطلبة الفرع الأدبي

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي على مجموعة من الضوابط لضمان سير الامتحانات بكفاءة:

1. المنصة التعليمية: تعتمد الوزارة منصة Wise school كخيار إلكتروني أساسي لتقديم الامتحانات حال توفر الإنترنت، حيث يُطلب من الطلبة التأكد من جاهزية حساباتهم للدخول في الموعد المحدد.

2. الخيار الوجاهي: في حال توفرت الترتيبات لعقد الامتحانات وجاهياً داخل القاعات، سيتم إخطار الطلبة رسمياً بالمواعيد والآليات الجديدة عبر موقع الوزارة الرسمي.

3. الالتزام الزمني: يُشدد على طلبة الفرع الأدبي ضرورة التواجد أو تسجيل الدخول تقنياً قبل الساعة الحادية عشرة صباحاً، وهو الموعد المخصص لجلسة الفرع الأدبي.

نصائح لطلبة الفرع الأدبي

يُنصح طلبة الفرع الأدبي بالتركيز على مراجعة المواد الأدبية والاجتماعية التي تتطلب حفظاً وفهماً عميقاً للتحليلات التاريخية والجغرافية. كما تؤكد الوزارة على ضرورة متابعة المنصات الرسمية للحصول على أي تحديثات طارئة قد تتعلق بآلية التقديم أو أماكن الامتحانات.

تتمنى وزارة التربية والتعليم العالي لطلبة الفرع الأدبي في غزة كل النجاح والتوفيق في هذه المرحلة التعليمية الهامة.





المصدر / فلسطين أون لاين