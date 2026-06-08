جدول امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2026 للفرع العلمي – الدورة الأولى

كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن المواعيد النهائية لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي للعام 2026 في محافظات غزة، مخصصة مساراً زمنياً دقيقاً لطلبة الفرع العلمي. وفي ظل الظروف الراهنة، تسعى الوزارة لتوفير بيئة امتحانية تتسم بالمرونة، مع التركيز على استمرارية التحصيل الأكاديمي لطلبة هذا الفرع الاستراتيجي.

الموعد الرسمي لانطلاق امتحانات الفرع العلمي

تبدأ امتحانات الدورة الأولى لطلبة الفرع العلمي يوم السبت 20 يونيو 2026، وتستمر حتى ختام المواد الامتحانية يوم الاثنين 29 يونيو 2026. وتُعقد كافة امتحانات هذا الفرع في الجلسة الأولى التي تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

تسلسل مواد الفرع العلمي في جدول الامتحانات

تم إعداد الجدول لطلبة العلمي ليضمن التدرج في المواد الأساسية والفرعية، حيث يأتي الترتيب الزمني كالتالي:

* التربية الدينية: السبت 20 يونيو.

* الكيمياء: الأحد 21 يونيو.

* تكنولوجيا المعلومات: الاثنين 22 يونيو.

* العلوم الحياتية (الأحياء): الثلاثاء 23 يونيو.

* اللغة الإنجليزية: الأربعاء 24 يونيو.

* الفيزياء: الخميس 25 يونيو.

* اللغة العربية: السبت 27 يونيو.

* الرياضيات (الورقة الأولى): الأحد 28 يونيو.

* الرياضيات (الورقة الثانية): الاثنين 29 يونيو.

التعليمات الفنية لطلبة الفرع العلمي

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي على مجموعة من الضوابط لضمان سير الامتحانات بكفاءة:

1. المنصة التعليمية: تعتمد الوزارة منصة Wise school كخيار إلكتروني أساسي لتقديم الامتحانات حال توفر الإنترنت، حيث يُطلب من الطلبة التأكد من جاهزية حساباتهم.

2. الخيار الوجاهي: في حال توفرت الترتيبات لعقد الامتحانات وجاهياً داخل القاعات، سيتم إخطار الطلبة رسمياً بالمواعيد والآليات الجديدة عبر موقع الوزارة الرسمي.

3. الالتزام الزمني: يُشدد على طلبة الفرع العلمي ضرورة التواجد أو تسجيل الدخول تقنياً قبل الساعة التاسعة صباحاً لضمان عدم ضياع أي وقت من زمن الجلسة الامتحانية.

نصائح سريعة لطلبة التوجيهي (الفرع العلمي)

لتحقيق أفضل النتائج، يُنصح طلبة الفرع العلمي بالتركيز على مراجعة القوانين الفيزيائية والكيميائية، بالإضافة إلى حل نماذج الرياضيات (الورقتين الأولى والثانية) بشكل مكثف.

تتمنى وزارة التربية والتعليم العالي لطلبة الفرع العلمي في غزة كل النجاح والتوفيق في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.



