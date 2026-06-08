وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2026 لمحافظات غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسمياً عن جدول امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي للعام 2026 الدورة الأولى للطلبة داخل محافظات غزة.

تفاصيل فترة الامتحانات

تبدأ الامتحانات في العشرين من يونيو 2026، وتستمر حتى التاسع والعشرين من يونيو 2026، حيث تم تحديد المواعيد لمختلف الفروع الدراسية.

* يوم السبت 2026/06/20: امتحان التربية الدينية لجميع الفروع.

* يوم الأحد 2026/06/21: امتحانات الثقافة العلمية، الكيمياء، الحديث الشريف، المحاسبة، وعلم الصناعة.

* يوم الاثنين 2026/06/22: امتحان تكنولوجيا المعلومات لكافة الفروع.

* يوم الثلاثاء 2026/06/23: امتحانات الجغرافيا، العلوم الحياتية، القرآن وعلومه، المشاريع الصغيرة، والتدريب العملي.

* يوم الأربعاء 2026/06/24: امتحان اللغة الإنجليزية لجميع الفروع.

* يوم الخميس 2026/06/25: امتحانات التاريخ، الفيزياء، الإدارة والاقتصاد، التدريب العملي، والرسم المهني.

* يوم السبت 2026/06/27: امتحان اللغة العربية لجميع الفروع.

* يوم الأحد 2026/06/28: امتحان الرياضيات لجميع الفروع.

* يوم الاثنين 2026/06/29: امتحانات الرياضيات 2 للفرع العلمي، علم الزراعة، والعلوم المهنية الخاصة.





تعليمات هامة للطلبة

أوردت وزارة التربية والتعليم العالي مجموعة من الضوابط والتعليمات الضرورية:

* تبدأ الجلسة الأولى للامتحانات في جميع الفروع عند الساعة التاسعة صباحاً، باستثناء الفرعين الأدبي والشرعي اللذين تبدأ جلستهما الثانية عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

* يتم إجراء الامتحانات بشكل إلكتروني عبر منصة "Wise school" في حال توفر خدمة الإنترنت.

* في حالة الاستعداد لعقد الامتحانات وجاهياً ورقياً داخل القاعات، سيتم إخطار الطلبة بالموعد المناسب لذلك.

تتمنى الوزارة لجميع الطلبة في محافظات غزة التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين