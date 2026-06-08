فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نعيم: قصف إيران للكيان ليس حدثًا عابرًا في معركة وجودية

"التعليم": 400 ألف طالب عادوا إلى التعليم في غزة واستشهاد آلاف الطلبة والمعلمين

مورينيو يستعد للعودة إلى تدريب ريال مدريد

الراحل أدهم حسونة.. حكاية أكاديمي غيَّبه القصف

خروقات متواصلة.. 6 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

توجيهي غزة 2026: جدول ومواعيد امتحانات الفرع الأدبي – الدورة الأولى

شيماء الخولي تروي مشاهد القمع والتنكيل ومعاناة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية

قصف إسرائيلي لمنزل يشرّد عشرات العائلات في مواصي خانيونس

جدول امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2026 للفرع العلمي – الدورة الأولى

وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2026 لمحافظات غزة

ويهدد بتشريد عشرات العائلات

الاحتلال يهدم 20 منزلاً في قرية برطعة جنوب غرب جنين

08 يونيو 2026 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
...
جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل للمواطنين

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، بتنفيذ عمليات هدم واسعة طالت 20منزلاً في قرية برطعة الواقعة خلف جدار الضم والتوسع جنوب غرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات وآليات ثقيلة، وبدأت بهدم عدد من المنازل والبنايات السكنية متعددة الطوابق، بذريعة البناء من دون ترخيص، ما يهدد بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية.

وحذر أهالي القرية والفعاليات المحلية من تداعيات إنسانية خطيرة جراء عمليات الهدم المتواصلة، مشيرين إلى أن الإجراءات الإسرائيلية من شأنها دفع المزيد من السكان إلى النزوح القسري والتضييق على الوجود الفلسطيني في المنطقة.

وفي سياق متصل، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 1659 اعتداءً في الضفة الغربية والقدس خلال شهر مايو/أيار الماضي، بينها 1108 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال و551 اعتداءً ارتكبها مستوطنون.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال نفذت خلال الفترة نفسها 70 عملية هدم طالت 155 منشأة فلسطينية، من بينها 39 منزلاً مأهولاً ومنزلان غير مأهولين، إضافة إلى 99 منشأة زراعية وثمانية مصادر رزق.

كما أشارت إلى أن سلطات الاحتلال وزعت خلال مايو/أيار الماضي 51 إخطاراً بهدم منشآت فلسطينية، في إطار مواصلة القيود المفروضة على البناء الفلسطيني في القرى والبلدات بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نادي جنين الرياضي #عمليات هدم في جنين #تفجير منزل في جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة