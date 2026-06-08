خروقات إسرائيلية متواصلة.. قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي القطاع

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة بالقصف المدفعي وإطلاق النار، تزامنًا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المنطقة. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية قرب شارع صلاح الدين عند دوار بني سهيلا شرقي المدينة.

وفي مدينة غزة، تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم دامٍ شهد استشهاد 14 مواطنًا، بينهم عناصر من الشرطة وصياد، وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين