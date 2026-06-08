غزة في قلب الصراع: بين الجغرافيا والثروة والنفوذ.. قراءة في جذور الصراع المستمر

لم تكن المنطقة العربية يوما مجرد مساحة جغرافية عادية على خريطة العالم، بل شكلت عبر القرون مركزًا استراتيجيًا بالغ الأهمية تتقاطع عنده طرق التجارة، وتتركز فيه مصادر الطاقة، وتتشابك حوله المصالح الدولية الكبرى. ومنذ بدايات العصر الاستعماري الحديث، تحولت المنطقة إلى ساحة تنافس بين القوى العالمية التي سعت إلى بسط نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري، مدفوعة باعتبارات تتجاوز الشعارات المعلنة إلى حسابات المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى.

وتبرز غزة اليوم بوصفها واحدة من أكثر المناطق حساسية في هذا المشهد المعقد، حيث تتداخل فيها الأبعاد الجغرافية والسياسية والأمنية والاقتصادية، لتصبح نقطة ارتكاز في صراع إقليمي ودولي يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدودها الضيقة.

لطالما كان الموقع الجغرافي للمنطقة العربية أحد أهم أسباب اهتمام القوى الكبرى بها. فالمنطقة تقع عند ملتقى ثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتتحكم بممرات بحرية حيوية مثل البحر الأحمر والخليج العربي وقناة السويس ومضيق هرمز وباب المندب.

هذا الموقع جعل من السيطرة على المنطقة أو التأثير في قراراتها هدفًا استراتيجيًا للقوى الدولية المتعاقبة، لأن من يمتلك نفوذًا فيها يستطيع التأثير في حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة وطرق النقل الدولية.

ومن هذا المنطلق، لم تكن السياسات الغربية تجاه المنطقة العربية معزولة عن الاعتبارات الجيوسياسية، بل ارتبطت تاريخيًا بالسعي إلى ضمان استمرار الوصول إلى الممرات الحيوية ومنع ظهور قوى إقليمية منافسة قد تهدد مصالح المنطقه الغربية؛

ومع اكتشاف النفط والغاز بكميات هائلة خلال القرن العشرين، ازدادت أهمية المنطقة العربية بشكل غير مسبوق. فالدول العربية تمتلك نسبة كبيرة من احتياطيات الطاقة العالمية، وهو ما جعل استقرار المنطقة أو اضطرابها عاملًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي بأسره.

لقد شكلت الطاقة لعقود طويلة عنصرًا رئيسيًا في رسم السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط، حيث ارتبطت مصالح الدول الصناعية الكبرى بضمان تدفق النفط والغاز بأسعار مستقرة، الأمر الذي جعل المنطقة محورًا دائمًا للاهتمام السياسي والعسكري.

ويرى العديد من الباحثين أن التنافس الدولي على الموارد لم يكن العامل الوحيد، لكنه ظل أحد أهم المحركات التي ساهمت في استمرار الاهتمام الغربي المكثف بالمنطقة العربية.

إلى جانب الاقتصاد والطاقة، تمثل المنطقة العربية عمقًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في الحسابات الأمنية للدول الكبرى. فوجود قواعد عسكرية وتحالفات أمنية وشبكات نفوذ سياسية في المنطقة يمنح القوى الدولية قدرة أكبر على التأثير في ملفات عالمية متعددة.

كما أن الشرق الأوسط ظل لعقود ساحة رئيسة للصراعات الدولية والإقليمية، ما جعل العديد من القوى الغربية تعتبر الحفاظ على نفوذها فيه جزءًا من استراتيجياتها الأمنية طويلة الأمد.

عند الحديث عن غزة تحديدًا، فإن المسألة تتجاوز حجم القطاع الجغرافي المحدود. فغزة تقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، في منطقة تشكل حلقة وصل بين المشرق العربي ومصر وشمال أفريقيا.

كما ترتبط غزة ارتباطًا مباشرًا بالقضية الفلسطينية التي تعد واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في السياسة الدولية منذ أكثر من سبعة عقود. ولذلك فإن أي تطور يحدث داخل القطاع ينعكس على توازنات إقليمية واسعة تشمل دولًا وقوى متعددة.

إضافة إلى ذلك، اكتسب شرق البحر المتوسط خلال العقود الأخيرة أهمية متزايدة بسبب اكتشافات الغاز الطبيعي، ما أضاف بُعدًا اقتصاديًا جديدًا إلى الأهمية الاستراتيجية للمنطقة المحيطه بغزة؛

وكثيرًا ما تُرفع في العلاقات الدولية شعارات تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلا أن الواقع السياسي يكشف في أحيان كثيرة عن تعقيدات تجعل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية عوامل حاسمة في اتخاذ القرارات.

ولهذا يرى عدد من المحللين أن فهم السياسات الغربية تجاه المنطقة العربية يتطلب النظر إلى شبكة واسعة من المصالح المتداخلة، بدل الاكتفاء بتفسير واحد أو عامل منفرد. فالجغرافيا والطاقة والأمن والتحالفات الإقليمية كلها عناصر تتفاعل معًا لتشكيل المواقف والسياسات.

لم تعد غزة مجرد قطاع صغير محاصر بالصراعات، بل أصبحت رمزًا سياسيًا وإنسانيًا يتجاوز حدود المكان. فهي تمثل في نظر كثيرين اختبارًا لمصداقية النظام الدولي، كما تعكس حجم التناقضات التي تحكم العلاقات الدولية الحديثة.

وفي الوقت الذي تتغير فيه موازين القوى العالمية وتظهر تحالفات جديدة، تبقى غزة حاضرة في قلب المشهد، باعتبارها نقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا والسياسة والهوية الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين