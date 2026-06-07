هجوم صاروخي إيراني على "إسرائيل" رداً على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت

دوت صافرات الإنذار، مساء الأحد، في مدينة حيفا ومناطق شمالي "إسرائيل"، عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ التي أطلقت، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الرشقة الأخيرة ضمت أربعة صواريخ، زاعمة اعتراضها جميعاً.

وأفادت تقارير إسرائيلية بسقوط شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض في عدد من المناطق الشمالية، دون تسجيل إصابات، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات في منطقة حيفا ومحيطها، بالتزامن مع استمرار حالة التأهب وإصدار تعليمات للسكان بالبقاء بالقرب من الملاجئ والالتزام بتوجيهات الجبهة الداخلية.

فتح الملاجئ

وأعلنت بلدية حيفا فتح جميع الملاجئ العامة والمحميات المتنقلة في المدينة، وذلك في أعقاب الرشقات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت المنطقة.

وجاء الهجوم الصاروخي في أعقاب تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان، حيث شنت قوات الاحتلال، الأحد، غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى جانب سلسلة هجمات استهدفت مناطق عدة في جنوب البلاد والبقاع.

وأسفرت الغارة على الضاحية الجنوبية، وفق حصيلة أولية، عن استشهاد شخصين وإصابة 11 آخرين. وأعلنت "إسرائيل" أن الهجوم استهدف ما وصفته بـ"مركز قيادة" تابع لحزب الله، في حين أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن الموقع المستهدف كان شبه خالٍ وقت القصف، ما دفع وسائل إعلام إسرائيلية إلى اعتبار العملية ذات طابع رمزي أكثر من كونها عملية تستهدف قيادات بارزة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ استئناف الحرب في الثاني من آذار/مارس الماضي إلى 3613 شهيداً و11072 جريحاً، وسط استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين