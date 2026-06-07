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هل استخدم الاحتلال الفسفور الأبيض في لبنان؟ "نيويورك تايمز" تُجيب

07 يونيو 2026 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
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وثّقت الصحيفة استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي ذخائر الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة بالسكان في جنوب لبنان

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها وثّقت استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي ذخائر الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة بالسكان في جنوب لبنان، في إطار العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وقالت الصحيفة إن تحقيقها استند إلى أدلة بصرية ومقاطع مصورة أظهرت استخدام هذه الذخائر في محيط مدينة صور، إضافة إلى بلدات القليعة والخيام ويحمر، ما أثار مخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها الفوسفور الأبيض على المدنيين والبنية التحتية.

وأضافت أن الأدلة التي جمعتها أظهرت أيضاً استخدام هذه الذخائر فوق مدينة النبطية خلال عملية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي استهدفت "قلعة الشقيف" التاريخية في جنوب لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية العسكرية جاءت في وقت تعهد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير الموقع، رغم إدراج "قلعة الشقيف" ضمن قائمة المواقع المشمولة بـ"الحماية المعززة المؤقتة" من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

ويشار إلى أن الفوسفور الأبيض يسبب أضرارًا وحروقًا خطيرة، فيما تتواصل المطالبات الحقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام هذه الذخائر خلال العمليات العسكرية في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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