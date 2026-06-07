أيرلندا.. تضامن واسع مع فلسطين في مهرجان "روبرت تريسيل"

شهد مهرجان "روبرت تريسيل" المقام في العاصمة الأيرلندية دبلن، تضامنا بارزا مع فلسطين، من خلال العديد من الفعاليات المختلفة.

المهرجان السياسي والعمالي الذي عقد، أمس السبت، نظمت خلاله ندوة خاصة بعنوان "أوقفوا اللعبة"، دعت إلى إلغاء مباراة أيرلندا وإسرائيل ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية، وطالبت أيضا بمنع "إسرائيل" من جميع الفعاليات الرياضية الدولية.

كما شاركت جمعية "أمهات ضد الإبادة" بجناح في المهرجان، حيث باعت منتجات مثل القمصان والقبعات، على أن تخصص عائداتها لتوفير مياه شرب نظيفة ومستلزمات طبية للمحتاجين في غزة.

كما رفعت داخل القاعة لافتات كتب عليها "بطاقة حمراء لإسرائيل" و"أوقفوا اللعبة".

المصدر / وكالات