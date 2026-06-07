فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

تقليص إمدادات "المطبخ العالمي" يفاقم الجوع في غزة ويدفع عائلات للبحث اليومي عن الطعام

مخاوف إسرائيلية من صفقات عسكرية مصرية تركية

خيط الروايات والمجهول.. اختفاء المفقود محمود مقلد في خان يونس

إجلاء طبي جديد عبر معبر رفح شمل 97 شخصاً

مقتل إسرائيلي وإصابة 6 آخرين بعملية إطلاق نار في الداخل المحتل

غارة إسرائيلية تحوّل العريس مهند فروانة إلى شهيد وتطفئ فرحة العمر

"حماس" تبارك عمليتي إطلاق النار شمال قلقيلية وجنوب بيت لحم

صحيفة معاريف: هزة في جهاز "الموساد" من قبل رئيسه الجديد

بالفيديو مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويرفعون علم الاحتلال أمام قبة الصخرة

07 يونيو 2026 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
...
مشهد حي من اقتحام الأقصى ورفع أعلام الاحتلال أمام قبة الصخرة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات وعناصر أمن الاحتلال.

وخلال جولتهم الاستفزازية، رفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية بشكل جماعي، فيما أدى بعضهم طقوسًا تلمودية.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض واقع جديد عبر الاقتحامات المتكررة وسياسات التهويد والاستهداف المستمر للمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة.

وانطلقت دعوات واسعة موجّهة إلى أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، لشدّ الرحال والرباط في باحات المسجد، في خطوة تؤكد التمسك بإسلامية الأقصى وترسّخ الحضور الفلسطيني داخله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قبة الصخرة #اقتحام الأقصى #مستوطنون #علم الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة