اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات وعناصر أمن الاحتلال.

وخلال جولتهم الاستفزازية، رفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية بشكل جماعي، فيما أدى بعضهم طقوسًا تلمودية.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد المخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض واقع جديد عبر الاقتحامات المتكررة وسياسات التهويد والاستهداف المستمر للمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة.

وانطلقت دعوات واسعة موجّهة إلى أهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل، لشدّ الرحال والرباط في باحات المسجد، في خطوة تؤكد التمسك بإسلامية الأقصى وترسّخ الحضور الفلسطيني داخله.

المصدر / فلسطين أون لاين