قاسم: مجزرة الخيام تصعيد إجرامي يهدف لتدمير وقف النار

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بحق الأطفال والنساء داخل خيام النازحين بمدينة غزة، في تصعيد إجرامي متواصل لحرب الإبادة الإسرائيلية التي لم تتوقف ضد المدنيين.

وشدد قاسم، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين"، اليوم السبت، على أن الاحتلال المجرم مستمر في خروقاته لتعهداته؛ مشيرا إلى أن هذه المجازر تتزامن مع انطلاق اللقاءات في القاهرة لبحث تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يثبت أن الاحتلال يعمل على تقويض الاتفاق وتدميره، ويضرب بعرض الحائط جهود الوسطاء وما يُسمى "مجلس السلام".

ودعا الناطق باسم حركة حماس الدول الوسيطة والضامنة إلى الخروج من دائرة الصمت تجاه هذه الخروقات، وإعلان موقف واضح وصريح منها، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال باعتباره الطرف المسؤول عن تعطيل تنفيذ الاتفاق وإفشال مساراته.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: