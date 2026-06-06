انطلاق اجتماعات الفصائل والوسطاء في القاهرة لمتابعة وقف النار

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، لقاءات الفصائل الفلسطينية مع الدول الوسطاء لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، فإن اللقاءات هدفها إيجاد مقاربات متفق عليها وطنيا ومجمع عليها فلسطينيا.

وذكر قاسم أن الاجتماعات مع الوسطاء تأتي من أجل وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع تنفيذ حقيقي، استكمالاً لما جاء في المرحلة الأولى، ووقف خروقات الاحتلال اليومية وانتهاكاته الدموية، وفتح المعابر وإدخال النجدة الفورية لإدارة غزة.

وأوضح أن الاجتماعات تهدف أيضا إلى الدخول في نقاشات متعلقة بما ستكون عليه المرحلة الثانية، من إدخال القوات الدولية إلى غزة، ومسألة السلاح الفلسطيني.

وشدد قاسم على أن حماس تتعاطى بكل مسؤولية وطنية، وتضع المصلحة الوطنية العليا كحد أساس في حراكها، وتعمل بكل جهدها لمنع الاحتلال من عودة الحرب على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: