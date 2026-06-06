ممولة بالكامل.. رابط منحة "رودس" للدراسة بجامعة أكسفورد

أُعلن عن فتح باب التسجيل في منحة رودس (Rhodes) المرموقة، التي تتيح للطلبة المتميزين فرصة استكمال دراساتهم العليا في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، بتمويل كامل يغطي مختلف النفقات الدراسية والمعيشية.

وتوفر المنحة حزمة دعم شاملة تهدف إلى تمكين الطلبة من التفرغ الكامل للدراسة والبحث العلمي، إذ تشمل تغطية كاملة للرسوم الدراسية في جامعة أكسفورد، إلى جانب راتب معيشي شهري يبلغ 1700 جنيه إسترليني للمساعدة في تغطية تكاليف السكن والاحتياجات اليومية.

تكاليف السفر ورسوم التأشيرة

كما تتكفل المنحة بتذاكر السفر الدولية ذهاباً وإياباً، وتغطي رسوم تأشيرة الطالب ورسوم الرعاية الصحية الإلزامية في المملكة المتحدة، فضلاً عن تحمل رسوم التقديم للجامعة.

وتتضمن المزايا أيضاً بدل استقرار يُصرف للطالب عند وصوله، لمساعدته في تغطية المصاريف الأولية خلال فترة الانتقال والبدء بالدراسة.

وتعد منحة منحة رودس من أبرز المنح الدراسية العالمية، إذ تستهدف استقطاب الطلبة ذوي الكفاءة الأكاديمية العالية والقدرات القيادية من مختلف دول العالم.

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المصدر / فلسطين أون لاين