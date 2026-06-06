حزب الله ينشر مقاطع مثيرة لعملية استهداف دبابة ميركفاه بمحلّقة أبابيل انقضاضيّة

نشر حزب الله، السبت، مشاهد مصورة قال إنها توثق عملية استهداف دبابة من طراز "ميركافاه" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.

وأوضح الحزب أن العملية نُفذت باستخدام "مُحلّقة أبابيل انقضاضية"، مشيراً إلى أن الاستهداف طال الدبابة بشكل مباشر في المنطقة المستهدفة.

وتأتي هذه المشاهد ضمن سلسلة المواد المصورة التي ينشرها حزب الله لتوثيق عملياته العسكرية ضد القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، في ظل التوترات والمواجهات المستمرة في المنطقة.

وأقر جيش الاحتلال بأن مسيرات حزب الله تمثل معضلة حقيقة لا حلول ناجعة لمواجهتها، وأن أكثر ما يمكن فعله هو الهروب من أمامها وهي تلاحق الجنود والضباط والآليات.

المصدر / فلسطين أون لاين