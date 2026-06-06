جندي يسخر وينكّل بأطفال مكبّلين.. "اثنان مقابل 100 شيكل"

أظهر مقطع فيديو نشر جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يسخر من أطفال فلسطينيين مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، عبر عبارات توحي بعرضهم "للبيع" مقابل مبالغ مالية رمزية.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، ردد الجندي عبارات من قبيل: "طفلان مقابل 100 شيكل" و"ثلاثة أطفال مقابل 75 شيكلاً"، في مشهد يمس كرامة الأطفال الفلسطينيين ويعكس الاستهانة بمعاناتهم الإنسانية.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار اعتقال مئات الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. ووفق معطيات صادرة عن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، يقبع نحو 360 طفلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، بينهم 160 طفلاً صدرت بحقهم أحكام فعلية، و90 طفلاً رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، فيما ينتظر الباقون استكمال إجراءات التقاضي أمام المحاكم العسكرية، ويتمركز معظمهم في سجني مجدو وعوفر.

وتشير المعطيات إلى أن عدد حالات اعتقال الأطفال الفلسطينيين منذ عام 1967 تجاوز 55 ألفاً و500 حالة، فيما سُجل خلال العامين الأخيرين أكثر من ألفي حالة اعتقال لأطفال، بينهم أطفال دون سن العاشرة، وسط استمرار الغموض بشأن مصير عدد من الأطفال المفقودين من قطاع غزة، في وقت ترجح فيه مؤسسات حقوقية وجود بعضهم داخل مراكز احتجاز أو تحقيق لم يُكشف عنها رسمياً.

المصدر / فلسطين أون لاين