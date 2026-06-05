فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

3 إصابات بينها رضيع بحالة حرجة برصاص الاحتلال في الخليل

الناشط الفلسطيني عمر فارس يلجأ إلى القضاء البولندي لملاحقة اتهامات بالتشهير

الاحتلال ينقل الطبيب حسام أبو صفية إلى العزل الانفرادي

من أبو تريكة إلى حسام حسن.. فلسطين حاضرة في وجدان الكرة المصرية

فرنسا تفتح تحقيقا في تعذيب الاحتلال نشطاء أسطول الصمود

الاحتلال يجبر أهالي تل عراد على هدم عشرات المنازل والمنشآت قسرا

استطلاع أمريكي يكشف أبرز الدول التي تراجعت فيها شعبية "إسرائيل"

قلق أوروبي إزاء بناء الصين قاعدة صناعية في المغرب

وفد حماس يصل القاهرة تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة

قيادة الديمقراطية تصل القاهرة تلبية لدعوة مصرية

فرنسا تفتح تحقيقا في تعذيب الاحتلال نشطاء أسطول الصمود

05 يونيو 2026 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
...
بحرية الاحتلال تهاجم سفن كسر الحصار عن غزة - (صورة أرشيفية)

فتحت فرنسا تحقيقا في ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي "تعذيبا وجريمة حرب" بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي" المخصص لتقديم مساعدات إلى غزة وكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الجمعة، أن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب تحدث، في بيان، عن فتح تحقيق في ارتكاب "إسرائيل جريمة حرب وتعذيب" بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في أسطول الصمود.

وأوضح المكتب أن التحقيق جاء بناء على طلب من الحكومة، بعد اتهام النشطاء لجيش الاحتلال بسوء معاملتهم خلال احتجازهم الشهر الماضي.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، هاجمت بحرية جيش الاحتلال قوارب "أسطول الصمود" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وعددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة وكسر الحصار المستمر عليه منذ عام 2007.

وكشف نشطاء "أسطول الصمود" العالمي عن تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية قاسية، تشمل الضرب، والتحرش، والصعق بالكهرباء، والحرمان من الأدوية والنوم، وذلك خلال احتجازهم في حاويات معدنية وغرف مظلمة على يد قوات الاحتلال في المياه الدولية.

وكان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير نشر مقطع فيديو من ميناء أسدود، ظهر فيه وهو يشرف على اعتقال ناشطي "أسطول الصمود"، حيث بدا النشطاء مكبلين ومعصوبي الأعين على الأرض، وبن غفير يوجّه إليهم إهانات لفظية ويصفهم بـ"داعمي الإرهاب".

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#فرنسا #جرائم الاحتلال الإسرائيلي #أسطول الصمود العالمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة