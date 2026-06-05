الاحتلال ينقل الطبيب حسام أبو صفية إلى العزل الانفرادي

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية من أقسام الأسرى إلى العزل الانفرادي في سجن "نفحة". بحسب عائلته.

وعدت العائلة، في تصريح تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل "تصعيدا خطيرا" وإجراء عقابيا جديدا بحقه وسط استمرار حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت أبو صفية إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة بتاريخ 3 حزيران/ يونيو الجاري، وذلك عقب تقديم طاقم الدفاع عنه استئنافاً إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد استمرار اعتقاله.

وحملت العائلة سلطات الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته وأي تدهور قد يطرأ على وضعه الصحي، مؤكدة أن استمرار عزله وحرمانه من العلاج يزيدان المخاطر المحدقة به.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والطبية الدولية إلى التدخل العاجل لضمان سلامته وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وكان أبو صفية قد اعتُقل في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عقب اقتحام قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، حيث كان يشغل منصب مدير المستشفى خلال الحرب على القطاع.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: