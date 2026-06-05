إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات للمستوطنين غرب الخليل

أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثالث جراء اعتداء مستوطنين، الجمعة، في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين واصلوا لليوم الثاني على التوالي حراثة أراضي المواطنين في منطقة الجلاطية، ورفعوا أعلام الاحتلال، بعد أن أغلقوا بالسواتر الترابية والحجارة الطريق المؤدية إلى المنطقة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأضافت أن المواطنين حاولوا الوصول إلى أراضيهم، إلا أن قوات الاحتلال منعتهم وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي في البطن والحوض، وصفت إحدى الإصابتين بالخطيرة.

وفي السياق، أصيب مواطن ثالث برضوض إثر تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين