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أكسيوس يكشف فحوى اتصال ترامب بنتنياهو وتحذيره من عزل "إسرائيل" دوليًا

05 يونيو 2026 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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ترامب ونتنياهو

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما، واصفاً إياه بأنه "مجنون تماماً".

وبحسب المسؤولين، اتسمت المكالمة بحدة غير مسبوقة، حيث حذر ترامب نتنياهو من أن استمرار الهجمات على لبنان قد يؤدي إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، مؤكداً أن "الجميع يكره إسرائيل" نتيجة سياساتها الحالية.

وأضافت المصادر أن ترامب وبّخ نتنياهو بشدة خلال الاتصال، واتهمه بـ"نكران الجميل"، في إشارة إلى ما اعتبره دعماً قدمه له في مواجهة قضايا الفساد التي يحاكم بشأنها داخل "إسرائيل".

وأشار التقرير إلى أن التوتر المتصاعد بين الجانبين يعكس خلافات متزايدة بشأن إدارة التصعيد العسكري وتداعياته السياسية والدبلوماسية على "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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