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يديعوت أحرونوت: نتنياهو جمّد طرح وقف إطلاق النار في لبنان

يديعوت أحرونوت: نتنياهو جمّد طرح وقف إطلاق النار في لبنان

05 يونيو 2026 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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اجتماع لحكومة نتنياهو (أرشيف)

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خلال اجتماعه الأخير أي مقترح للتصويت بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، رغم التقارير التي تحدثت عن جهود للتوصل إلى اتفاق.

وذكرت الصحيفة أن الكابينت لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن نتنياهو أبلغ الوزراء بأنه لا يوجد اتفاق في الوقت الراهن، وأن موقف حزب الله الرافض للمقترح حال دون المضي به.

وأضافت أن نتنياهو أكد لأعضاء المجلس أنه في حال حدوث تغيير في المواقف وإمكانية التوصل إلى تفاهم، فسيتم طرح المقترح للتصويت في وقت لاحق.

وبحسب الصحيفة، فإن إعلان مقتل ضابط إسرائيلي خلال انعقاد جلسة المجلس أسهم في تعزيز معارضة عدد من الوزراء لأي خطوة تتعلق بوقف إطلاق النار.

كما أشارت إلى أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير اقترح على نتنياهو التوجه إلى واشنطن برفقة أطفال من مستوطنة كريات شمونة، ومطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة ضد الضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خسائر الحرب #محامي نتنياهو

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