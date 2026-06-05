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ثلاثة قتلى بجريمتي إطلاق نار في الداخل المحتل

05 يونيو 2026 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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صورة أخرى من مكان الجريمة المزدوجة

قتل شابان في جريمة إطلاق نار ببلدة يافة الناصرة، وآخر في مدينة طمرة داخل الأراضي المحتلة عام 1948، في جريمتين منفصلتين ارتكبتا فجر الجمعة.

وضحيّتا جريمة القتل المزدوجة في يافة الناصرة هما الشقيقان أسعد سارة (29 عامًا) ومحمد سارة (21 عامًا) من سكان مدينة "نوف هجليل".

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الشقيقان أسعد سارة (29 عامًا) ومحمد سارة (21 عامًا)

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام وحتى اليوم 118 قتيلا وقتيلة، في ظل موجة متصاعدة من جرائم إطلاق النار والعنف التي تضرب البلدات العربية بشكل شبه يومي.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن غالبية الضحايا سقطوا جراء إطلاق نار مباشر، ما يعكس اتساع رقعة العنف وتفاقم حالة انعدام الأمن الشخصي في العديد من البلدات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قتلى #جريمة #الداخل المحتل #فلسطينو الـ48

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