استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة، خلال اقتحام قرية بيتين شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب هيثم عز الدين عمر حميدة (18 عاماً) برصاص الاحتلال في قرية بيتين، مع استمرار احتجاز جثمانه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية، الأمر الذي تسبب أيضاً في احتراق قطعة أرض زراعية وسط القرية.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت بلاغاً عن إصابة قرب مستوطنة “بيت إيل” المقامة على أراضي المنطقة، مشيرة إلى أن طاقم إسعاف تابع لها وصل إلى الموقع لكن قوات الاحتلال منعته من الوصول إلى المصاب.

وأضافت الجمعية في بيان لاحق أن قوات الاحتلال رفضت تسليم جثمان الشهيد لطواقمها وأمرت الطاقم بمغادرة المكان.





المصدر / فلسطين أون لاين