معارك جنوب لبنان تحصد جنديًا إسرائيليًا وتعمق خسائر الاحتلال

أفادت مواقع عبرية، مساء الخميس، بمقتل جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي وإصابة آخري، في حدث أمني وقع خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، في ظل استمرار المواجهات على الجبهة الشمالية وتصاعد خسائر جيش الاحتلال.

ولم تكشف المصادر الإسرائيلية حتى الآن عن تفاصيل الحادث أو ملابساته، فيما تخضع المعلومات المتعلقة به لقيود الرقابة العسكرية.

ويأتي مقتل الجندي بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 63 ضابطًا وجنديًا خلال الأيام الأربعة الماضية جراء المعارك في جنوب لبنان، ما يعكس تصاعد حدة المواجهات والخسائر في صفوف قوات الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في أحدث إحصائية له، ارتفاع حصيلة خسائره منذ تجدد القتال مطلع مارس/آذار الماضي إلى 27 قتيلًا و1243 جريحًا من الضباط والجنود، بينهم 72 إصابة وُصفت بالخطرة و139 إصابة متوسطة.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى استمرار استنزاف القوات العاملة على الجبهة الشمالية، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية والاشتباكات في جنوب لبنان وسط تصاعد الخسائر البشرية والميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين