جيش الاحتلال: 27 قتيلاً و1243 جريحاً منذ مارس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إصابة 63 ضابطًا وجنديًا خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان على مدار الأيام الأربعة الماضية، في ظل استمرار المواجهات والتصعيد العسكري على الجبهة الشمالية.

وأوضح الجيش، في بيان، أن حصيلة خسائره منذ تجدد القتال مطلع مارس/آذار الماضي بلغت 27 قتيلًا من الضباط والجنود، إضافة إلى 1243 مصابًا بدرجات متفاوتة.

وبحسب البيان، فإن 72 جنديًا أُصيبوا بجروح خطرة، فيما وُصفت إصابات 139 آخرين بالمتوسطة، بينما توزعت بقية الإصابات بين طفيفة ومتفاوتة الخطورة.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يتواصل فيه عدوان الاحتلال على جنوب لبنان، وسط تصاعد الخسائر البشرية في صفوف قوات الاحتلال، وتزايد حدة الاشتباكات على طول الجبهة الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين