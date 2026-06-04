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الصحة اللبنانية: 3526 شهيدًا و10,733 مصابًا جراء العدوان

04 يونيو 2026 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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اندلع لهب ناري من مبنى عقب غارة جوية إسرائيلية في مدينة صور، جنوب لبنان، في 28 مايو أيار 2026

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ارتفعت إلى 3526 شهيدًا و10 آلاف و733 مصابًا منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على مناطق مختلفة من البلاد أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بين شهداء وجرحى، وسط استمرار التصعيد الميداني وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تسببت بأضرار واسعة في البنية التحتية والمرافق المدنية، إلى جانب موجات نزوح في عدد من المناطق المتضررة.

ويواجه القطاع الصحي اللبناني ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع أعداد المصابين والحاجة المستمرة إلى الخدمات الطبية والإغاثية، في وقت تتواصل فيه التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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