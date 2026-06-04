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أونروا: 64 ألف طفل يواصلون التعليم في مراكز تعلم مؤقتة بقطاع غزة

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أونروا: 64 ألف طفل يواصلون التعليم في مراكز تعلم مؤقتة بقطاع غزة

04 يونيو 2026 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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تعليم الطلاب في غزة بمدارس مؤقتة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" استمرار جهودها لضمان وصول الأطفال في قطاع غزة إلى التعليم، رغم الظروف الإنسانية الصعبة والأضرار الواسعة التي لحقت بالمنظومة التعليمية جراء الحرب.

وأوضحت الوكالة الأممية، أن أكثر من 64 ألف طفل شاركوا خلال الأسبوع الماضي في حصص تعليمية أُقيمت داخل مساحات تعلم مؤقتة وآمنة أنشأتها في مختلف مناطق القطاع، في محاولة للحد من آثار الانقطاع الطويل عن الدراسة.

وأشارت إلى أن برامجها لا تقتصر على التعليم فقط، بل تشمل أنشطة دعم نفسي واجتماعي تهدف إلى مساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات وتعزيز صحتهم النفسية. ومن بين هذه المبادرات نشاط "نلعب ونمرح لنتعافى" الذي نُفذ في مدرسة أسماء، ضمن مساعي توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال.

وشددت "أونروا" على أهمية مواصلة دعم العملية التعليمية والبرامج النفسية والاجتماعية، باعتبارها من الاحتياجات الأساسية للأطفال، وتسهم في حماية حقهم في التعليم والتخفيف من الآثار النفسية الناجمة عن الأوضاع الراهنة.

وتأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه قطاع التعليم في غزة تحديات غير مسبوقة، إذ تشير تقديرات أممية إلى تعرض معظم المنشآت التعليمية لأضرار جسيمة، فيما تحتاج نسبة كبيرة من المدارس إلى إعادة إعمار أو تأهيل شامل قبل العودة إلى العمل.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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