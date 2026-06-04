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"إعلام الأسرى": 110 بيضات تقدم فطورًا لـ130 أسيرًا في جلبوع

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"إعلام الأسرى": 110 بيضات تقدم فطورًا لـ130 أسيرًا في جلبوع

04 يونيو 2026 . الساعة 13:48 بتوقيت القدس
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أسرى في ساحة إحدى سجون الاحتلال (أرشيف)

قال مكتب إعلام الأسرى، نقلاً عن المحامي خالد محاجنة، إن أسرى سجن جلبوع يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية نتيجة ندرة الغذاء داخل الزنازين.

وبيّن المحامي، الخميس، أن كمية البيض الموزعة خلال وجبة الفطور وصلت إلى 110 بيضات فقط تُقسَّم على 130 أسيرًا، ما يعكس عجزًا واضحًا في الإمدادات الغذائية ويفرض تقاسماً مجبرًا للجوع بين النزلاء.

وأضاف البيان أن الأسرى يضطرون أحيانًا للتناوب على الحرمان من الوجبات، ويتقاسمون ما يُمنَح لهم من طعام لتخفيف معاناة زملائهم، مع الإشارة إلى أن الظروف داخل السجن أشد قسوة مما يمكن وصفه بالكلمات.

ودعا لضرورة تدخّل الجهات المسؤولة والمؤسسات الحقوقية للتحقيق الفوري في أوضاع الاحتجاز وضمان توافر الغذاء والرعاية الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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