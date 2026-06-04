وزارة الصحة: 11 شهيدًا و32 مصابًا في غزة خلال الساعات الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، وصول 11 شهيداً و32 مصاباً إلى مستشفيات القطاع من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت في تقريرها الإحصائي اليومي، الخميس، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية والأوضاع الأمنية القائمة.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 11 أكتوبر، وهو التاريخ الذي أُشير إليه ضمن فترة ما بعد وقف إطلاق النار، إلى 947 شهيدًا و2,935 إصابة، إضافة إلى انتشال 781 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 72,956 شهيدًا، إلى جانب 173,043 مصابًا، وسط استمرار العمليات العسكرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مختلف مناطق القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين