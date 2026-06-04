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وفاة الشيخ وليد صيام إمام المسجد الأقصى المبارك بعد صراع مع المرض

04 يونيو 2026 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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إمام المسجد الأقصى وليد صيام

توفي فجر الخميس، الشيخ وليد صيام، إمام المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت أوساط مقدسية ووسائل الإعلام الفلسطينية والفعاليات الدينية والوطنية الشيخ الراحل، مستحضرة مسيرته الحافلة بالعمل الديني والدعوي في رحاب المسجد الأقصى الذي شغل منصب إمامته لسنوات طويلة، إلى جانب عمله مأذوناً شرعياً، وواعظاً، ومدرساً للقرآن الكريم في المدينة المقدسة.

وكان الشيخ صيام قد عانى في سنواته الأخيرة من مرض شديد أبعده عن إمامة المصلين، إلا أن شدة مرضه لم تمنعه قبل غيابه التام من مواصلة الصلاة في المسجد الأقصى، حيث كان يستعين بمركبة كهربائية وأنبوب أكسجين ليتواجد في المسجد، قبل أن ينقل للعلاج ويرقد على سرير الشفاء لسنوات حتى وفاته.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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