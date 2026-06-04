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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة بوجه عام

04 يونيو 2026 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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أجواء حارة في فلسطين

يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، وذلك حسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو صافياً بوجه عام باردا نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة فيكون الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أجواء السبت والأحد 

ويكون يوم السبت الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد يكون الجو صافياً بوجه عام حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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